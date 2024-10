In alcuni casi sono in eccesso e talora persino oggetto di spreco, in altri servono invece come l'aria per respirare.

In alcuni casi sono in eccesso e talora persino oggetto di spreco, in altri servono invece come l'aria per respirare. La Giornata mondiale dell'Alimentazione che ricorrerà il 16 ottobre viene a ricordare un concetto elementare, ma spesso disatteso: nutrirsi in modo sano è un diritto di tutti. Un discorso che, negli anni, ha visto coinvolte oltre 150 Nazioni e la promozione di iniziative volte alla raccolta di generi alimentari da destinare a paesi che ne hanno particolarmente bisogno. Anche la Caritas di Arluno ha deciso di mettere la sua piccola, ma significativa goccia in questo mare di solidarietà in collaborazione con l'Amministrazione comunale proponendo per la stessa data nei plessi scolastici cittadini una raccolta di derrate. Vi saranno coinvolte le scuole primarie Aldo Moro, Silvio Pellico e De Filippo, scuola media Marconi e dell'infanzia Girola nonchè l'asilo infantile di carità Milena e Donato Greppi. Gli studenti saranno invitati a portare a scuola generi alimentari confezionati che poi la Caritas raccoglierà distribuendoli alle famiglie arlunesi bisognose.

