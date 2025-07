Lavori alla scuola dell'Infanzia

Sul piatto sono stati messi circa 299 mila euro. L'Amministrazione comunale di Arluno conta di utilizzare la somma per eseguire alcuni lavori di ristrutturazione della scuola dell'infanzia Girola.

Sul piatto sono stati messi circa 299 mila euro. L'Amministrazione comunale di Arluno conta di utilizzare la somma per eseguire alcuni lavori di ristrutturazione della scuola dell'infanzia Girola. In particolare, come si legge nella determina, si prevedono "il rifacimento della copertura per eliminare le infiltrazioni esistenti, l'aggiornamento del sistema di pluviali che permetta lo scarico all'esterno in previsione dei sempre più frequenti piovaschi, il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei costi di riscaldamento e manutenzione". Un occhio sarà dato anche al sistema a cappotto per la risoluzione delle situazioni di usura esterna con la posa di un intonaco di maggiore resistenza. Il progetto prevede anche la sostituzione dei serramenti.

