Arluno: al via il 'Progetto Giovani'

Qualcuno di loro potrebbe amministrare Arluno in futuro. I ragazzi e le ragazze dei plessi scolastici cittadini cominciano intanto ad "allenarsi" alla responsabilità verso il loro comune e all'impegno civico lavorando nell'assemblea del baby consiglio comunale. L'iniziativa figura nell'ambito del Piano per il diritto allo studio approvato dalla giunta comunale e si inquadra nel "Progetto Giovani" di concerto con l'Istituto Comprensivo Pellico. L'obiettivo è , spiega il comune,. "promuovere e valorizzare la partecipazione di ragazzi e ragazze al dibattito e alla vita pubblica, acquisendo il loro punto di vista su tematiche a loro vicine per favorire l'elaborazione e l'attuazione di scelte e politiche rispondenti alle esigenze delle persone di minore età". I ragazzi eleggeranno loro rappresentanti attingendo al mondo delle classi seconde e terze delle Marconi. Il loro potrà essere anche un contributo propositivo da trasmettere ai fratelli maggiori della giunta. Si tratta, spiega il comune, di "promuovere e sostenere nei ragazzi uno spirito di cittadinanza attiva che li renda protagonisti della propria vita e risorsa per la costruzione di una visione di città capace di futuro". Sul piano organizzativo, l'amministrazione si muoverà in stretto raccordo con il mondo didattico cittadino.

