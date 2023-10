Torna la Fiera di Santa Teresa

Arconate si prepara a vivere l’ormai tradizionale Fiera di Santa Teresa, promossa e organizzata dal Gruppo Folkloristico Arconatese. Al via domenica 15 ottobre con un programma ricco di iniziative per tutti i gusti

Arconate si prepara a vivere l’ormai tradizionale Fiera di Santa Teresa, promossa e organizzata dal Gruppo Folkloristico Arconatese. Al via domenica 15 ottobre con un programma ricco di iniziative per tutti i gusti a partire dal mercatino dell’usato, antiquariato e hobbistica visitabile dalle 9 in piazza Libertà. Alle ore 11.45 benedizione dei mezzi agricoli in piazza Falcone e Borsellino, mentre dalle 14 tutti in carrozza per le vie del paese grazie al Team Ciapparella. A partire dalle 14.30 presso la piazza Falcone e Borsellino sarà possibile far fare ai propri bimbi il battesimo della sella, organizzato dal centro Equestre El Mosquero di Roberto Vezzoli. E ancora, sempre alle 14.30 Re Soquaun e Regina Sibreta sfileranno per le vie cittadine accompagnati dal Corpo Bandistico Santa Cecilia, alle 15.15 il Team Guglielmi porterà in piazza la trebbiatura...come una volta. Chiuderà il pomeriggio lo spettacolo equestre a cura del Centro Equestre El Mosquero. Inoltre, per tutta la giornata sarà possibile visitare l’esposizione di animali della fattoria in piazza Falcone e Borsellino, l’ area giochi e attività per bambini in piazza Libertà, l’esposizione dei mezzi e degli attrezzi agricoli di un tempo a cura di Gabriella Ottolini in via Buscate 7 e infine i punti ristoro a cura del Gruppo Folkloristico: in piazza Libertà sarà possibile acquistare il dolce tipico ‘Caesenza’ e in piazza Falcone e Borsellino salamelle e patatine. Lunedì 16 ottobre fiera autunnale con bancarelle per le vie del paese!

