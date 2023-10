Ottobre di eventi

Nei Comuni del Sud Ovest Milanese gli eventi per il tempo libero non finiscono mai. Il mese di ottobre è particolarmente ricco di appuntamenti per tutte le età.

Nei Comuni del Sud Ovest Milanese gli eventi per il tempo libero non finiscono mai. Il mese di ottobre è particolarmente ricco di appuntamenti per tutte le età e nella quasi totalità a partecipazione gratuita che spaziano dalla musica classica al rock, dalla gara sportiva al mercato con prodotti agricoli di qualità a km zero, dalla festa della birra agli spettacoli teatrali, dalla letteratura alle mostre d’arte fino alle tematiche ambientali di Agenda 2030. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di settembre nei Comuni di Bernate Ticino, Castano Primo, Corbetta, Cusago, Morimondo, Robecco sul Naviglio e Turbigo.

A Bernate Ticino, domenica 8 ottobre alle 16.30, al parco Poldo Gasparotto a Casate, nell’ambito della rassegna intercomunale di teatro ragazzi 2023/2024 “È arrivato un bastimento”, si terrà l’evento “Fiabe subacquee”. Domenica 15 ottobre alle 16, presso la Canonica, in programma “L’arte della fuga” di J. S. Bach, omaggio al clavicembalo.

A Castano Primo, giovedì 12 ottobre alle 21, appuntamento nella biblioteca comunale, in piazza Giuseppe Mazzini, con il Gruppo di Lettura e l’iniziativa “Adesso sfogliami” per leggere il libro “La custode del miele delle api” di Cristina Caboni.

A Corbetta, dal venerdì 6 ottobre alle 19, nel parco di Villa Pagani, si svolgerà la “Festa dei Giovani”, a cura della Proloco e alle 21, nella sala “Corbetta di una volta”, in via Cattaneo 25, sarà inaugurata la mostra “Tracce Contemporanee”, a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria. Sabato 07 ottobre dalle 21 per le vie della città si svolgerà la 47° “Mostra Concorso delle Vetrine”. Domenica 08 ottobre dalle 14.30 alle 17.30, in piazza del Popolo, ci sarà la 6ª “La Scienza in Piazza”, a cura dell’Amministrazione comunale con la partecipazione dell’Associazione Città dei Bambini Corbetta, Istituto Comprensivo A. Moro, Liceo Scientifico Bramante Magenta, Università degli Studi di Milano e Università degli Studi del Piemonte Orientale. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso la tensostruttura di Villa Pagani. Domenica 15 ottobre, con ritrovo alle 7.45 nel parco di Villa Ferrario, appuntamento sportivo con la 43ª “Strachemass a Curbeta”, a cura di A.s.d. Gruppo Podistico Corbettese. Sabato 28 ottobre alle 20.30, nella Sala polifunzionale “Aldo Salvi”, in piazza I Maggio, appuntamento con la “Premio Culturale 2023”. Mercoledì 31 ottobre dalle 18.30, nelle vie del centro, appuntamento con “Corbetta’s Halloween Party”.

A Robecco sul Naviglio, nella tensostruttura, in via San Giovanni, quattro appuntamenti a base di birra, food e musica, a cura dell’associazione Il Gerusco. Si tratta della Rocktoberfest che prevede i seguenti concerti: 13 ottobre “The McChicken Show”; 14 ottobre “Teo e Le Veline Grasse”; 20 ottobre “The McChicken Show”; 21 ottobre “Antani Project”.

A Turbigo, fino a domenica 29 ottobre, nella Sala Vetrate di Palazzo De Cristoforis-Gray, negli orari di apertura della biblioteca civica, si potrà visitare la mostra BibliotEque su Agenda 2030, il documento approvato dall’ONU nel 2015 che contiene 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030 articolati in cinque dimensioni principali: persone e comunità, ambiente e risorse naturali, benessere e qualità sociale, pace e sicurezza, partnership e solidarietà globale.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Navigli S.p.A., settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo [at] consorzionavigli [dot] it.

