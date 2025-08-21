Meeting Rimini: lunedì intervento di Fontana

Meeting Rimini: il presidente Fontana interviene lunedì 25 agosto a due convegni sulle olimpiadi Milano Cortina 2026.

Al via oggi, 22 agosto, la 46esima edizione del Meeting di Rimini, che quest’anno ha per titolo ‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’, tratto da un’opera di Thomas Stearns Eliot . Alla popolare kermesse parteciperà anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, impegnato lunedì 25 agosto in due momenti di approfondimento. Il primo, in programma alle ore 13 (sala Gruppo FS, padiglione C2) è dedicato alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Insieme al governatore della Lombardia si confronteranno Andrea Abodi, ministro dello Sport; Vittorio Bosio, presidente CSI; Fabio Massimo Saldini, commissario di Governo e amministratore delegato SIMICO (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A) ; Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026; Andrea Varnier, amministratore delegato Fondazione Milano Cortina 2026. Sarà l’occasione per fare il punto sull’appuntamento che tra meno di sei mesi porterà l’attenzione del mondo sull’Italia e in particolare su Lombardia e Veneto, oltre che sul Trentino, i cui territori sono coinvolti in una grande partecipazione collettiva, sia nel corso del viaggio della Fiamma Olimpica sia durante i Giochi Olimpici e Paralimpici. La valorizzazione dei talenti personali, la relazione con gli altri ed il gioco di squadra, la competizione anziché il conflitto sono solo alcuni degli ingredienti che assegnano all’evento un ruolo estremamente importante come occasione di segnare un paradigma nella costruzione con ‘mattoni nuovi’. Il secondo, sempre lunedì 25 agosto, alle 15.20 nello stand del Ministero dei Trasporti, vedrà il presidente Fontana protagonista di una tavola rotonda sul tema delle infrastrutture come leva di sviluppo integrato e sostenibile in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Prenderanno parte ai lavori Giorgio Da Rin, assessore allo sport del Comune di Cortina; Valeria Ghezzi, presidente ANEF, Associazione Nazionale Esercenti Funiviari; Fabio Massimo Saldini, commissario di Governo e amministratore delegato SIMICO. E’ stato invitato anche Maurizio Fugatti (presidente Provincia di Trento). Tra i partecipanti al Meeting anche l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco che sabato 23 giugno, alle ore 13 (Arena Cdo padiglione C1) , interviene al convegno ‘Mattoni nuovi per la nuova città’, organizzato in collaborazione con Cdo Edilizia. Tra i relatori, Luigi Benatti, architetto; Giuseppe Cappochin, responsabile Dipartimento Riforma Urbanistica e Futuro delle Città, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016; Matteo Colleoni, professore di Sociologia dell’ambiente e del territorio, Università Milano-Bicocca; Erica Mazzetti, deputata, Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici; Valentina Ridolfi, assessore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Politiche Europee, Demanio, PNRR, Comune di Rimini; Mario Valducci, presidente INVIMIT SGR. Al centro del dibattito le risposte al diritto all’abitare e su come ridurre l’impatto delle costruzioni riqualificando il patrimonio esistente, dare nuova vita a spazi che mettano al centro le persone, creare relazioni di prossimità, tutelare l’ambiente e promuovere un urbanesimo a misura d’uomo. Alla manifestazione di Rimini parteciperanno anche il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e giovani Federica Picchi (domenica 24 agosto) e l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali (lunedì 25 e martedì 26). Regione Lombardia è presente al Meeting con un suo stand (padiglione C1), interamente dedicato alla valorizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Un'attenzione particolare sarà rivolta anche all'eccellenza enogastronomica lombarda, con degustazioni guidate giornaliere realizzate in collaborazione con ERSAF, che offriranno ai visitatori l'opportunità di scoprire e assaporare i migliori abbinamenti tra vini e prodotti tipici della regione. Non mancherà uno spazio dedicato ai più piccoli: grazie alla collaborazione con Assogiocattoli, saranno organizzati momenti di intrattenimento con giochi da tavolo, palloncini, materiali da colorare. Sarà inoltre in funzione un desk per la distribuzione di materiale promozionale relativo alle politiche di Regione Lombardia e gadget, sempre con un’attenzione rivolta soprattutto ai bambini.

