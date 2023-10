Madonna del Rosario a Castelletto

Mese mariano per eccellenza, l’appuntamento fisso per la seconda domenica dell’ottobre cuggionese è la festa della Madonna del Rosario, patrona della Parrocchia SS. Giacomo e Filippo di Castelletto.

Mese mariano per eccellenza, l’appuntamento fisso per la seconda domenica dell’ottobre cuggionese è la festa della Madonna del Rosario, patrona della Parrocchia SS. Giacomo e Filippo di Castelletto.

Dopo il triduo preparatorio lungo la settimana, la prima celebrazione solenne sarà quella vigiliare del sabato, per poi culminare con la messa della domenica mattina cui seguirà un rinfresco. Nel pomeriggio poi tanto divertimento e buon cibo per grandi e piccoli all’Oratorio: i volontari castellettesi offriranno salamelle, polenta, patatine, i ‘pisitt’ fritti e dolci casalinghi, mentre i giochi per i più piccoli saranno curati da Terra di Fantasia.

La grande novità di quest’anno sarà la mostra ‘Le macchine parlanti’ a cura di Emilio Porrati, che soi terrà nel cortile della Scala di Gaicobbe. Saranno esposti diversi modelli di fonografi e grammofoni: dai primissimi modelli a rullo del XIX secolo, figli della mente di Thomas Edison, passando per i modelli del secolo scorso a disco fino alle fonovaligie, per disegnare un percorso che dagli organetti da barberia ci ha portato fino ai sistemi di riproduzione musicale più moderni.

L’esposizione sarà visitabile dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 19 di domenica. Il programma della festa si concluderà poi lunedì sera con l’ufficio generale per tutti i defunti della parrocchia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!