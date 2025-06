Tra le lucciole del Parco

La Lucciolata si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 giugno, e prenderà il via alle 22:15, quando il buio e il silenzio della sera lasceranno spazio a uno spettacolo naturale straordinario.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la natura e i momenti suggestivi sotto le stelle: il 20 e 21 giugno torna la Lucciolata nel Parco di Villa Annoni. Un evento speciale per festeggiare insieme il Solstizio d’Estate, immersi nell’incanto di uno dei parchi storici più belli della zona.

A partire dalle ore 21:30 sarà possibile accedere all’evento e prenotarsi direttamente all’ingresso del parco. La Lucciolata vera e propria prenderà il via alle 22:15, quando il buio e il silenzio della sera lasceranno spazio a uno spettacolo naturale straordinario: il volo danzante delle lucciole, che illumineranno il parco con la loro magica bioluminescenza.

Un’occasione unica per grandi e piccini, per vivere un momento di poesia e riscoprire il fascino di queste piccole creature che popolano i prati estivi. L’iniziativa è adatta a tutta la famiglia e rappresenta un’opportunità per sensibilizzare il pubblico alla tutela degli habitat naturali.

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero +39 340 506 3598, anche tramite WhatsApp.

