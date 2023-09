Si partirà da Bernate Ticino e si arriverà ad Arluno. Il Comune propone a camminatori o ciclisti per domenica 1 ottobre al "Tapasciada" e la "Bici Tav".

Si partirà da Bernate Ticino e si arriverà ad Arluno. Il Comune propone a camminatori o ciclisti per domenica 1 ottobre al "Tapasciada Bici Tav". Un momento di aggregazione, ma anche la riaffermazione di una coscienza ecologica. Per i camminatori la partenza sarà alle 9, per il popolo delle due ruote alle 9.40. Giunta alla seconda edizione, la manifestazione si candida a essere un elemento di forte richiamo per ogni fascia d'età. La partenza avverrà dal Pra Grand di via Vittorio Emanuele in Bernate Ticino, l'arrivo è previsto al parco di via Toti ad Arluno. Collegata alla duplice iniziativa vi sarà anche una gara di atletica per i ragazzi sul parco di via Toti organizzata dalla Riccardi academy.

