Dagli Arcieri della Rocca - 04 Aroc di Castano sono arrivati gli studenti di due classi prime e una seconda della Secondaria di primo grado di Boffalora.

Giovani Robin Hood... crescono. Quando si dice a scuola di tiro con l’arco. E mai come stavolta frase fu più indovinata. Già, perché l’altro giorno al campo di allenamento e gara degli Arcieri della Rocca - 04 Aroc di Castano, ecco che sono arrivati gli studenti di due classi prime e una seconda della Secondaria di primo grado di Boffalora sopra Ticino. Una mattinata insieme, quindi, per conoscere ancor più da vicino le particolarità di questa disciplina sportiva, cimentandosi anche in prima persona. “L’attività è stata strutturata su diversi momenti - spiega Enrico Fornara, presidente degli Arcieri - Abbiamo fatto vedere, ad esempio, le differenti tipologie di archi, ancora si è spiegata la differenza tra tiro olimpico e istintivo, fino alle singole tecniche ed ai comportamenti da tenere. E, poi, i ragazzi hanno avuto modo di provare direttamente appunto a tirare. Un’iniziativa certamente importante che dà la possibilità agli alunni di rapportarsi con la nostra realtà e a noi di diffondere alle future generazioni quello che facciamo”. “E’ stato un bellissimo appuntamento - concludono dall’istituto - Un’ulteriore occasione di crescita e formazione per gli studenti. Vogliamo ringraziare gli Arcieri della Rocca per averci accolto e ospitato”.

GIOVANI ROBIN HOOD... CRESCONO. A SCUOLA DI TIRO CON L'ARCO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!