Poliziotti... per un giorno alla Materna

Poliziotti... per un giorno! E lo sono diventati, eccome, i bimbi dell’Ente Morale – Scuola Materna di Castano. Prima in via Diaz e poi in via Giolitti ecco, infatti, il 3° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Milano per il progetto 'Educare alla Legalità'. Una mattinata per far conoscere ai piccoli alunni i mezzi che vengono utilizzati durante i vari servizi, quindi le attività e i compiti dei poliziotti e le tipologie di lavoro. E, alla fine, tutti sul mezzo, per vederlo ancor più da vicino. “Un momento di ulteriore crescita e formazione per i bambini – commenta l’assessore Carlo Iannantuono – Un ringraziamento particolare al personale della Polizia e alla Scuola Materna – Ente Morale, che subito ha accolto con entusiasmo l’iniziativa promossa dalla nostra Amministrazione comunale”.

BIMBI DELLA MATERNA, POLIZIOTTI PER UN GIORNO



