Boffalora si mobilita per il professor Michele Fiore: "Una risorsa preziosa per la nostra scuola"

Non un semplice insegnante, ma un vero e proprio punto di riferimento per studenti, colleghi e famiglie. Per questo la comunità si mobilita per il loro 'Prof'.

"Fare di tutto perché resti con noi": è questo, in sintesi, l’appello lanciato dalla sindaca di Boffalora sopra Ticino, Sabina Doniselli, a sostegno della permanenza del professor Michele Fiore nella scuola secondaria di primo grado del paese. Un messaggio che raccoglie e rilancia la voce di numerosi genitori e della comunità scolastica, sempre più convinti del valore del docente.

Non un semplice insegnante, ma un vero e proprio punto di riferimento per studenti, colleghi e famiglie. In pochi anni, il professor Fiore ha saputo trasformare la quotidianità scolastica in un’esperienza viva, stimolante e coinvolgente, incarnando con passione e dedizione quella idea di scuola che tutti vorrebbero per i propri figli.

A Boffalora, il suo nome è legato in particolare all’avvio della Scuola DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento), un modello innovativo che mette al centro la flessibilità degli spazi e dei tempi, la personalizzazione della didattica e il senso di comunità tra gli studenti. Un percorso coraggioso, che ha visto Boffalora tra i primi Comuni della Lombardia ad adottarlo, e che proprio grazie all’entusiasmo e alla visione del professor Fiore ha preso forma concreta.

Non solo innovazione didattica: Fiore è stato anche tra i protagonisti della progettazione del nuovo polo scolastico che presto sorgerà in paese. Un progetto ambizioso che richiede oggi continuità e coerenza per poterne cogliere appieno i frutti.

«Come sindaco, ma anche come cittadina e madre — sottolinea Doniselli — auspico con convinzione che il professor Fiore possa continuare il suo percorso nella nostra scuola. La sua presenza è fondamentale per dare continuità ai progetti avviati e per rafforzare il senso di comunità e la qualità educativa costruiti in questi anni. Un insegnante come lui rappresenta una risorsa preziosa e insostituibile: è doveroso fare tutto il possibile per valorizzarla e far sì che resti per il bene dei nostri ragazzi, della scuola e di tutto il paese».

Parole che risuonano forti in un momento cruciale per il futuro della scuola di Boffalora. La comunità è pronta a far sentire la propria voce per trattenere un insegnante che ha già lasciato un segno profondo e che può ancora contribuire in modo decisivo al cammino educativo della città.

