Buona la prima per la Festa dello sport

“Una grande iniziativa. Una bellissima festa di popolo”. Sono queste le parole con le quali il Consigliere Rocco Morabito ha commentato la chiusura della prima Festa dello Sport promossa e organizzata dal Comune di Magenta in collaborazione con le associazioni magentine.

“Una grande iniziativa. Una bellissima festa di popolo”. Sono queste le parole con le quali il Consigliere Rocco Morabito - eletto nelle fila della lista del Sindaco Del Gobbo - ha commentato la chiusura della prima Festa dello Sport promossa e organizzata dal Comune di Magenta in collaborazione con le associazioni magentine.

“Mi complimento vivamente con l’Assessore Mariarosa Cuciniello che ha fortemente voluto questo evento, pensandolo come ponte di collegamento tra la cultura e i valori dello sport. In questo senso è stata sicuramente un'idea vincente quella di valorizzare il parco di Villa Naj Oleari che si è rivelato la cornice perfetta per l’incontro tra le associazioni sportive - vere protagoniste della festa - e le famiglie.”

“La festa - ha proseguito il consigliere - ha rappresentato anche un momento di inclusione coi ragazzi dei centri diurni disabili che hanno potuto sperimentare in modo protetto e sicuro l’esperienza della motocicletta grazie al contributo dell’Associazione No Barries. Particolarmente apprezzabile anche la serata pensata per gli allenatori e gli educatori per valorizzare insegnare ad educare e divertire con lo sport”.

“Il successo della festa” - ha concluso Morabito - “è attestato dalla grande partecipazione dei cittadini. Voglio ringraziare e complimentarmi anche con tutti i dipendenti del Settore Sport del Comune di Magenta che hanno realizzato questo bell’evento, concretizzando le indicazioni dell’Assessore. L’amministrazione Del Gobbo ha mostrato ancora una volta come il protagonismo delle associazioni renda ricca, bella e viva la nostra realtà cittadina. Momenti emblematici come questi ne sono una testimonianza concreta.”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!