'Fiabe in musica'

Domenica 17 Settembre alle 17 presso il centro socioculturale di Mesero, all'interno delle manifestazioni per il 50° del G.A.A.M., il coro 'Vis Canti' propone un concerto per celebrare i 100 anni della fondazione della Walt Disney. Sarà l'occasione, allora, per ascoltare i più celebri brani tratti proprio dai film che abbiamo tutti sempre amato.

