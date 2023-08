Che festa per San Bernardo!

Il prossimo 26 e 27 agosto la comunità di Mesero avrà di che divertirsi, tra musica, spettacoli, esibizioni e fuochi d'artificio.

L'estate meserese non è ancora finita, anzi. Ora inizia il divertimento! Il prossimo 26 e 27 agosto la comunità di Mesero avrà di che divertirsi, tra musica, spettacoli, esibizioni e fuochi d'artificio.

Si inizia sabato 26 agosto con lo schiuma party (presso il parco Borsani) alle ore 15.30; alle 18.30 il dj set; alle 21.30 la serata con musica rock con 'Dyge e Kilo'.

Si prosegue poi la domenica 27 agosto alle 15.30 con il circus show (spettacolo per tutta la famiglia) e le follie sulle bici; alle 20 lo spettacolo di Cabaret; alle 21.30 il tributo live 'I due Lucio' e alle 24 chiusura con i fuochi d'artificio.

Durante la giornata bancarelle e stand per le vie del paese.

