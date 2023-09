SL Night, tra moto e beneficenza

SL Night 2023, una due giorni dedicata alle moto ma soprattutto alla passione e alla beneficienza. Il ricavato delle due giornate è stato devoluto a ‘Occhi Azzurri Onlus’ di Cremona e ‘Le Sfumature di Alessia’ di Dairago.

Dopo il successo della passata stagione SPORTSTERISTI LOMBARDI APS hanno tentato il raddoppio per la loro SL Night 2023. Una due giorni dedicata alle moto, non necessariamente Harley-Davidson, ma soprattutto alla passione e alla beneficienza.

Partiamo proprio dal nobile scopo dell’evento che come l’anno scorso ha donato a favore di ‘Occhi Azzurri Onlus’ di Cremona e ‘Le Sfumature di Alessia’ di Dairago (MI) il ricavato delle due giornate.

Così sabato 2 settembre dal pomeriggio fino alla notte stellata, per poi ricominciare domenica 3 settembre dal mattino fino all’ora di cena, il Parco Falcone & Borsellino di Busto Garolfo (MI) si è riempito del suono dei motori, della buona musica e soprattutto dell’allegria che è stata il vero motore della manifestazione.

Un evento gratuito aperto ad ogni tipo di moto senza distinzione alcuna che inizia per tutti i partecipanti con la Foto Banner che quest’anno era acquistabile e stampabile direttamente sul posto.

Il prato del parco che si riempie di cromature, colori e modelli per tutti i gusti, per poi immergersi nel colorato ‘villaggio’ fatto di bancarelle di prodotti a tema e stand di customizer è accessori, senza dimenticare la sempre interessante zona dedicata allo street food festival.

La musica come colonna sonora fin dal sabato con numerose Live Band, la serata dedicata al concerto dei Fuori Tempo MAX & 883 Tribute, spettacoli di Cherry Noir e poi dalle ore 22.00 discoteca sotto alle stelle con musica dance anni 90 con Dee Jay Agostinho46.

Musica che ha allietato i partecipanti anche la domenica con un susseguirsi di Ban tra cui le apprezzate Biker Sisters Of Rock. Immancabile il contest per le moto partecipanti e best in show by LowRide Mag e apprezzati anche i demo ride by Harley-Davidson Legnano. Una festa per i motociclisti, ma non solo una bella festa per tutta la famiglia viste anche le proposte dedicate ai bambini e l’animazione di ‘Fuori di Festa’

Anche quest’anno fulcro della beneficienza una ricca lotteria con premi davvero interessanti offerti dai generosi sponsor.

