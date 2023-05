“La sicurezza non è mai troppa”, recita un noto adagio popolare. Certo condivisibile, forse un po’ catastrofista. Sicuramente, però, la conoscenza profonda dei rischi è il miglior metodo per prevenirli.

In quest’ottica, l’associazione di promozione sociale ‘Sporteristi lombardi’, col patrocinio dell’Assessorato alla viabilità del Comune di Busto Garolfo, ha organizzato per la sera del 23 giugno un corso teorico di guida sicura intitolato ‘La sicurezza su due ruote’. La serata sarà aperta ad ogni tipologia di motociclista, e vedrà la presenza preziosa dei docenti della riders school ‘BikerX’ di Milano e degli agenti della Polizia Locale.

L’evento si terrà presso il ‘Nuovo centro polifunzionale’ di via Falcone presso Olcella, e sarà seguito da un rinfresco offerto dall’associazione.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!