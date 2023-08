Le spiagge che si mischiano con la natura e con il paesaggio attorno e, poi, i bagnanti: c'è chi prende il sole, chi invece è in acqua alla ricerca di un po' di refrigerio e chi ancora è impegnato in una partita a carte o a qualche gioco oppure sta scambiando "quattro chiacchiere". C'era una volta il cosiddetto "mare di casa nostra", il fiume Ticino o fiume Azzurro... e oggi?

Le spiagge che si mischiano con la natura e con il paesaggio attorno e, poi, i bagnanti: c'è chi prende il sole, chi invece è in acqua alla ricerca di un po' di refrigerio e chi ancora è impegnato in una partita a carte o a qualche gioco oppure sta scambiando "quattro chiacchiere". C'era una volta il cosiddetto "mare di casa nostra" , il fiume Ticino o fiume Azzurro... e oggi? "Adesso è cambiato, nel senso che c'è più gente e soprattutto, purtroppo, in diversi punti è poco curato. Troppi rifiuti lasciati in giro, senza dimenticare come fino a qualche tempo fa c'erano anche delle panchine e dei tavolini dove poter stare, metre ora sono danneggiati, se non addirittura completamente distrutti". "Prima c'era sicuramente una maggiore pulizia, invece oggi in qualsiasi zona vai trovi immondizia di vario genere. E' davvero un peccato, servirebbe una maggiore attenzione dagli enti competenti". "Il Ticino è certamente un bellissimo luogo, dove ritrovarsi, stare assieme e trascorrere alcune ore in relax. Le persone, però, dovrebbero avere comportamente rispettosi, perché spesso questo non accade". "Secondo me è cambiato in meglio. Mi piace venire qui, quasi ogni giorno, a giocare a carte con gli amici".



FIUME TICINO: C'ERA UNA VOLTA IL "MARE DI CASA NOSTRA"



