Due e più euro... "Caro benzina". Ma stavolta, alla fine, non è solo e soltanto un semplice modo di dire. No, perché, ormai da giorni e giorni, purtroppo, è un aumento continuo. "Diciamo che, per quanto riguarda, ad esempio, il mio distributore - spiega, appunto, un benzinaio di Cuggiono - siamo passati da 1 euro e 75 del gasolio a febbraio ai 2 euro e 19 in questo momento, mentre la benzina era a 1 euro e 82 contro anche lei ai 2 euro e 19 circa di oggi".

Cifre davvero significative, insomma, e che rappresentano una grossa criticità per i cittadini. "Tenete conto che in alcuni impianti il gasolio è addirittura superiore alla benzina - prosegue - A mio avviso si tratta di una vera e propria scelta politica, per indirizzare la gente alla cosiddetta strada del green, senza però rendersi conto che non è così facile da attuare".

Prezzi che continuano a crescere e tra i clienti, inevitabilmente, salgono il malcontento, il disappunto e la rabbia. "Siamo di fronte, infatti, ad aumenti inspiegabili - conclude - L'attuale situazione, per quanto possa avere influito, non giustifica, comunquem ciò che sta avvenendo. Si tratta, invece, lo ripeto, di manovre politiche, di fondi e azionistiche. Il petrolio, dalle varie compagnie, è stato acquistato un mese fa, pertanto se dovessero seguire il prezzo del barile, andrebbe aumentato tra un mese e non adesso. Purtroppo, ci sono speculazioni enormi, come in ogni cosa. A memoria, inoltre, ricordo pochissimi momenti in cui ci si era trovati in una simile realtà. Durante la guerra del Golfo, ad esempio, anche se non ho mai avuto la benzina oltre i 2 euro".

