"L'ospedale è molto importante"

Una voce e un coro praticamente unanime. Tutti, insomma, a ribadire e sottolineare la sua importanza. Lo dicono i vari rappresentanti delle associazioni e con loro anche tanti cittadini e chi in quella realtà ha lavorato per anni e anni. "L'ospedale di Cuggiono è essenziale per il paese e per le zone limitrofe - spiegano dall'Azzurra Soccorso - Capite che con un eventuale trasferimento a Magenta ed Abbiategrasso, sarebbe un grosso problema, in modo particolare per le persone anziane che non hanno possibilità e mezzi per spostarsi. Da parte nostra, come Azzurra Soccorso, appunto, possiamo aiutarli, però chiaro è che non riusciremmo a coprire l'intera popolazione". "Ho fatto 32 anni in questa struttura - spiega un signore - Prima guidavo l'ambulanza e, poi, ho svolto il ruolo di portinaio. E' un presidio importantissimo per la zona". "Per noi è una struttura fondamentale - racconta il presidente dell'Avis di Turbigo - A pochi chilometri, infatti, abbiamo la possibilità di portare qui i donatori per la donazione di sangue intero. Tenete conto che almeno 15-20 persone al mese vengono proprio a Cuggiono per donare". "Da sempre è stato un punto di riferimento - conclude un cittadino - Già è stato ridimensionato il pronto soccorso, ora se si metteranno in atto ulteriori tagli o addirittura chiusure, sarebbe un grave danno per ciascuno di noi. Invece di ragionare sul potenziamento, cosa si fa? Si tolgono medici e personale, mandandoli in altre realtà".

"UNA REALTA' FONDAMENTALE PER IL TERRITORIO"



