Milano Golden Fashion: tra moda e società

Torna il Milano Golden Fashion durante la prestigiosa settimana della moda milanese. L'evento, giunto alla sua sesta edizione, si terrà venerdì 22 settembre e sarà presentato da Anthony Peth.

Il Milano Golden Fashion è pronto a fare il suo ritorno illuminando la scena della moda durante la prestigiosa settimana della moda milanese. L'evento, giunto alla sua sesta edizione, si terrà venerdì 22 settembre e sarà presentato da Anthony Peth. Si inizia con il “Carpet” alle ore 15.00 seguito dal Fashion Show alle ore 17.00 presso l'iconico Acquario Civico di Milano, offrendo una piattaforma unica per la promozione di talentuosi stilisti emergenti e non, provenienti da tutto il mondo. L’ispirazione dietro questo evento è quella di creare un ponte tra culture diverse attraverso il linguaggio universale della moda e dello stile. L’evento riunisce stilisti provenienti da ogni angolo del pianeta, selezionati con cura e giunti appositamente per partecipare al più importante evento della moda milanese, la Milano Fashion Week. Graciela Saez, Fondatrice e Direttrice Artistica del Milano Golden Fashion, sostiene due temi fondamentali, la moda ecosostenibile -la novità di quest’anno consiste nel promuovere consapevolezza sull’importanza della sostenibilità attraverso questo evento che porta come slogan “L’evoluzione della moda” - e la lotta contro la violenza sulle donne -il Milano Golden Fashion è un evento con un forte carattere sociale. Crediamo fermamente che attraverso la moda, l’arte e l’impegno sociale possiamo sensibilizzare il pubblico e contribuire a creare un mondo più sicuro e giusto per tutte le donne-. L’evento gode del prezioso sostegno della Dott.ssa Diana De Marchi, presidente della commissione pari opportunità e diritti civili, oltre al patrocinio del Comune di Milano, tassello fondamentale nell’architettura di questo evento che promuove uguaglianza e diversità.

