Ingresso gratuito per 'Fa' la cosa giusta'

Dal 14 al 16 marzo: “Il gusto della fiducia” nell’edizione 2025 di Fa’ la cosa giusta!: nuova location, ingresso gratuito, 300 incontri per tutte le età nel programma culturale e 400 stand nelle 4 nuove aree tematiche.

Nuova location e ingresso gratuito, graditi ritorni e nuovi protagonisti, il tutto all’insegna del filo rosso “Il gusto della fiducia”: è la 21esima edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma dal 14 al 16 marzo a Fiera Milano Rho, organizzata da Terre di mezzo Editore.

Sono 400 gli stand nelle 4 nuove aree dedicate alla Cura e Benessere, Sapori e Saperi, Cultura e Partecipazione, Viaggio e Fiera dei Grandi Cammini dove il pubblico ha la possibilità di scoprire (e in alcuni casi degustare) i prodotti e le buone pratiche sostenibili proposti da aziende, associazioni, enti e gruppi di cittadini. E sono quasi 300 gli incontri, laboratori, presentazioni per tutte le età, all’interno del ricco programma culturale, a cura di esperti, associazioni, cittadini e università per una società più giusta e coesa.

Tra gli appuntamenti più significativi, quelli all’interno della Fiera dei Grandi Cammini: 14 le Regioni presenti, 80 i Cammini italiani, tantissimi gli incontri e le presentazioni per il pubblico e gli appassionati.

Venerdì 14 marzo alle ore 11 si svolge l’incontro “Italia, Paese di Cammini” a cura di Terre di mezzo Editore, con la presentazione dell’analisi di quasi 4.500 questionari: età, destinazioni, giorni in cammino, spesa giornaliera, un focus sui giovani e molti altri dati (si tratta dell’ottava rilevazione statistica, ma mai sono state raccolte così tante risposte ai questionari). Alle ore 12.30 la consegna dei premi “Percorsi Awards 2025” a coloro che hanno contribuito allo sviluppo dei percorsi a piedi in Italia.

Il 2025 è l’anno del Giubileo, tutti si aspettano che aumentino i numeri di coloro che si mettono in viaggio a piedi o in bici per Roma. Anticipiamo qui alcuni dati: 14.594 Credenziali consegnate sulla via Francigena lo scorso anno; aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre sono i mesi più gettonati; il 34% dei camminatori proviene dalla Lombardia; il 46% dichiara di aver percorso la via Francigena anche per motivi spirituali (risposte multiple).

Il Giubileo e la spiritualità dei cammini sono al centro di alcuni altri incontri come quello di venerdì 14 (ore 16) con don Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, e fra Sergio Lorenzini, ministro della Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini e fondatore del Cammino dei Cappuccini.

A Roma a piedi nell’anno del Giubileo lungo i due principali cammini romei: la Francigena lancerà anche la rimappatura del percorso ciclabile in collaborazione con Fiab; la Romea Strata promuove una rete di volontari dedicati all’accoglienza dei pellegrini a San Pietro.

“Cammini della Fede” è promosso dalla CEI e presenta l’omonima app per sostenere i pellegrini con spunti di riflessione e informazioni utili sui luoghi per dormire, mangiare e pregare.

Sabato 15 (ore 12), dopo il grande successo dell’edizione del 2024, presentazione alla stampa e al pubblico della nuova edizione speciale di “Cammini aperti”, in occasione del Giubileo e degli 800 anni del Cantico delle creature: tutti i dettagli e le informazioni per partecipare ai 27 cammini del week end del 10-11 maggio tra Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria (capofila dell’iniziativa). Si camminerà sulle Vie e Cammini di San Francesco, Vie e Cammini Lauretani e Cammino di San Benedetto.

Una nuova e solida collaborazione è nata dall’incontro dello scorso anno con Giovanni Storti: quest’anno a Fa’ la cosa giusta! il nuovo spazio L’Albero custode - realizzato in collaborazione con Immedia, piattaforma ideata da Storti con Corax e diretta dalla divulgatrice scientifica Arianna Izzi - propone incontri a ciclo continuo per esplorare le meraviglie del pianeta e generare consapevolezza attraverso il racconto e le testimonianze, per diffondere modi più responsabili per stare al mondo.​

Per la prima volta in fiera la partnership con Altroconsumo con laboratori esperienziali e attività̀ interattive sulla sostenibilità̀, in collaborazione con Advanced Design Unit, Università̀ di Bologna e ilVespaio. Sabato 15 marzo, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, Altroconsumo propone un incontro su acquisti consapevoli, fiducia e brand activism, con l’intervento di Federico Cavallo (responsabile public affairs e media relations Altroconsumo) e il giornalista Francesco Oggiano; un secondo incontro, organizzato da Altreconomia domenica 16, coinvolge Alessandro Sessa (direttore delle pubblicazioni Altroconsumo) sul tema della sanità pubblica.

Tornano, con una serie di incontri ad hoc e un importante spazio dedicato all’innovazione tecnologica e al cibo, i Social Cohesion Days. Negli spazi dell’Arena alcuni degli appuntamenti più importanti di fiera.

Un atteso ritorno è quello degli amici del Club alpino italiano, che quest’anno illustrano i primi risultati del progetto di citizen science “Acqua Sorgente” (acquasorgente.cai.it), iniziativa con cui il Cai sta identificando, classificando e monitorando le sorgenti d’acqua che si trovano nell’ambiente montano di tutto il territorio nazionale, raccogliendo dati utili alla loro tutela e allo studio delle risorse idriche grazie al contributo di cittadine e cittadini. Nel corso del primo anno, sono state monitorate più di 900 sorgenti, con risultati accolti con grande favore dalla comunità scientifica.

Il Cai presenta poi gli atti degli “Stati Generali del Turismo Outdoor” che lo scorso novembre a Venezia hanno riunito 60 tra istituzioni, imprese e associazioni. Nello spazio del Club Alpino i visitatori troveranno inoltre la grande parete di arrampicata a disposizione di bambini e ragazzi, che saranno assistiti da istruttori qualificati, oltre a tutta la produzione editoriale edita o co-edita dall’associazione.

Sabato 15 alle ore 15 la Regione Sardegna, con l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, presenta la nuova edizione di “Noi camminiamo in Sardegna”. Molti altri appuntamenti dedicati ai cammini, ai cicloviaggi e al turismo outdoor della Sardegna nelle piazze della fiera e nello stand della Regione. Sempre sabato la Regione Emilia-Romagna presenta “Monasteri aperti” e i cammini della Regione.

Tra i grandi incontri nel nuovo spazio dell’Arena, torna Erri De Luca: “Parliamo del corpo, della passione per la parola, delle salite e delle scalate a mani nude, e del futuro”. L’incontro - organizzato da Terre di mezzo e Social Cohesion Days - si apre con la proiezione del corto “L’età sperimentale”, scritto e interpretato dallo stesso Erri De Luca; segue un dialogo con Sara Segantin.

Tra i 400 relatori: Telmo Pievani e Barbara Nappini, Francesca Berardi e Giorgio Fontana, Alberto Cairo, i ragazzi e gli insegnanti di Strade Maestre, Motoaki Komiya e Marco Becca, Maurizio Carucci, Tom Search, Frank Lotta, Duccio Facchini e Francesco Scoppola.

Sempre più ricco di proposte per insegnanti, dirigenti scolastici, studenti, famiglie e tutti coloro che sono interessati al mondo dell’educazione è il programma di SFIDE-La scuola di tutti (sfide-lascuoladitutti.it) che quest’anno ruota attorno al tema dell’Educare al pensiero critico: 100 appuntamenti e 150 esperti - tra cui Daniela Lucangeli, Reggio Children e Christian Raimo - che portano la loro esperienza in tema di valutazione, orientamento, costruzione di contesti educativi accoglienti, libero pensiero.

Tra le novità, la presenza e la collaborazione con l’Istituto nazionale Ferruccio Parri e l’allestimento di una piazza d’incontro e di una mostra dedicata all’80esimo Anniversario della Liberazione e al 25 aprile.

Ricchissimo di proposte il programma in fiera dedicato ai bambini e ai ragazzi: laboratori con materiali di riciclo, giochi ed esplorazioni, il laboratorio di falegnameria, le nuove immersioni nei fondali marini con la realtà aumentata, letture sulla natura e sul mondo pensate per i più piccoli e anche per gli adolescenti.

Tutti gli appuntamenti (consultabili per argomento, giorno e relatori) su: https://www.falacosagiusta.org/la-fiera/programma-culturale/

Tutti gli espositori: https://www.falacosagiusta.org/catalogo-espositori/

Fa’ la cosa giusta! - fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Fiera Milano Rho (padiglioni 16 e 20)

dal 14 al 16 marzo 2025 (orari: ven e sab h.9-20 - dom h.9.30-19)

L’ingresso è gratuito, con registrazione sul sito falacosagiusta.org

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!