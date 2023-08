La Formula 1 a Monza

Lo spettacolo della Formula 1 è pronto a tornare in Italia: nel fine settimana del 3 settembre il Circus farà tappa all’Autodromo Nazionale di Monza per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023. A fare da scenario al 15° appuntamento stagionale della F1 sarà il Tempio della Velocità, con alcuni dei simboli dello storico tracciato brianzolo che spiccano anche nel poster ufficiale dell’Italian GP. Sono infatti il suo l’iconico podio, una delle sue torri di rilevazione e la sua storica palazzina dei box a fare da cornice alle monoposto di Charles Leclerc, Max Verstappen e Fernando Alonso, lanciate a tutta velocità sul rettifilo principale dell’Autodromo. Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 è realizzato con il contributo di Regione Lombardia.

