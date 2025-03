I motori a MalpensaFiere

Con 15.000 mq di esposizione coperta e 20.000 mq scoperti aspetta gli appassionati di auto, moto, vespe, biciclette d’epoca, modellismo e ricambi.

Mostra Scambio di Busto Arsizio: il grande evento imperdibile per gli amanti di auto, moto, vespe, biciclette d’epoca, modellismo e ricambi. L'associazione organizzatrice dell'evento è AUTO MOTO ANNI 70, presente sul territorio dal 1991 e, da diversi anni, nella nuova location di MalpensaFiere, Via XI settembre 16 – Busto Arsizio. Con 15.000 mq di esposizione coperta e 20.000 mq scoperti, la manifestazione si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo. La posizione strategica, facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza all’uscita autostradale e alla centralità tra le province di Milano, Varese, Como e Novara, la rende un punto di riferimento per appassionati da tutto il Nord Italia e dalla Svizzera. L’evento offre un ampio parcheggio gratuito e un biglietto di ingresso accessibile, a soli 8 euro (ingresso gratuito per disabili e minori di 16 anni). Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, saranno presenti food trucks selezionati per soddisfare ogni esigenza gastronomica. All’interno dell’esposizione, imperdibile l’intero padiglione dedicato alle auto d’epoca, l’area centrale riservata all’esposizione gratuita di veicoli privati e le decine di espositori interni ed esterni con bici, moto, Vespe, libri, riviste, ricambi e modellismo. Appuntamento sabato 22 marzo dalle 8.30 alle 18 e domenica 23 marzo dalle 8.30 alle 17. Un weekend all’insegna della passione per il motorismo e il collezionismo vi aspetta a Busto Arsizio!

