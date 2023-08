Jazz e cinema al centro anziani

Dopo la pausa estiva, due appuntamenti con le più belle melodie del jazz e la grande musica del cinema. Presso il cortiletto del Centro Anziani a Bienate.

Dopo la pausa estiva, due appuntamenti con le più belle melodie del jazz e la grande musica del cinema. Presso il cortiletto del Centro Anziani in via Vittorio Veneto a Bienate, venerdì 1 settembre si terrà lo spettacolo “The lady in jazz” con Roberta Sdolfo, Alberto Bonasca e Luca Garlaschelli mentre sabato 9 settembre “Life is Beautiful” con Edith Piaf Quartet. Ingresso gratuito con inizio alle 21.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!