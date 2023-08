I rifiuti di Ferragosto... ripuliti!

Ferragosto, troppo spesso, significa anche incuria e abbandono di rifiuti dopo feste più o meno lecite. I gestori del bar ai Tre salti, però, hanno ripulito la zona insieme a tanti volontari.

Che il Ferragosto dell’Altomilanese significhi anche fuochi e grigliate illecite nel Parco del Ticino è cosa nota. Sarebbe forse minimamente più accettabile se chi compie gesti simili lasciasse la natura almeno intatta come si potrebbe trovarla.

Cosa che, ovviamente, non avviene. Anche il Ferragosto 2023 ha visto infatti diversi episodi di abbandono di rifiuti nel Parco del Ticino. Per fortuna c’è chi ha a cuore l’ambiente di cui è ospite e si cura di ripulire dove gli altri sporcano. I gestori del noto locale ai Tre salti (‘i tri solt’ dialettalmente) di Turbigo si sono organizzati, insieme ad altri volontari, per ripulire la zona.

Hanno commentato così: “Un altro Ferragosto di devastazione del parco del Ticino è passato. Un'altra giornata di pulizia dell'immondizia degli altri, anche. Tutti vogliono tornare alla Natura, ma nessuno vuole andarci a piedi e prendersi cura di lei. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato, anche questa volta, a mantenere il bosco come sognerebbe di trovarlo! Ci tocca ribeccarci ancora al prossimo INCONTRO DI PULIZIA DEI BOSCHI DELLA SELVA! ...anche se speriamo più ad una bevuta insieme nel verde! Dai che possiamo farcela, umanità!”

L’appello è lanciato: di certo prevenire è meglio che curare, ma di fronte alla ‘malattia’ dell’incuria tutti siamo chiamati ad aiutare.

