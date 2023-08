Arluno: comune e parrocchia uniscono le forze

Comune e parrocchia dei santi apostoli Pietro e Paolo di Arluno hanno deciso di unire gli sforzi attraverso la stipula di una convenzione. La loro intesa durerĂ dal primo settembre al 30 giugno 2025 e consisterĂ nell'organizzazione di una serie di iniziative.

Unite nel nome dei giovani e della promozione di attivitĂ a loro beneficio. Comune e parrocchia dei santi apostoli Pietro e Paolo di Arluno hanno deciso di unire gli sforzi attraverso la stipula di una convenzione. La loro intesa durerĂ dal primo settembre al 30 giugno 2025 e consisterĂ nell'organizzazione di una serie di iniziative aggregative, culturali e sociali. Si tratta dell'ulteriore rafforzamento di un legame tra i due enti legato anche all'utilizzo della sala della comunitĂ di via papa Giovanni XXIIi, di proprietĂ della parrocchia ma ampiamente utilizzata anche dal comune. "L'amministrazione comunale - si legge nell'intesa firmata- intende realizzare iniziative di carattere culturale, aggregativo e del tempo libero in favore di tutta la cittadinanza ovvero destinate a bambini, ragazzi, giovani, adulti e famiglie, anziani". Un'iniziativa particolarmente preziosa in un'epoca contrassegnata dalla voglia di giovani e anziani di ricoinvolgersi gradualmente nel circuito sociale dopo l'emergenza Covid che ha comportato costi molto elevati anche sul piano sociale.

