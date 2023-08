Estate...tempo di sicurezza

Sotto il cielo di Canegrate la giunta retta dal sindaco Matteo Modica ha voluto approfittare della calda stagione per mettere in sicurezza alcune strutture del paese colpite dagli eventi atmosferici violenti dello scorso 24 luglio.

In estate si fermano diverse attività, L'esecuzione dei lavori pubblici, invece, non subisce soste. Sotto il cielo di Canegrate la giunta retta dal sindaco Matteo Modica ha voluto approfittare della calda stagione per mettere in sicurezza alcune strutture del paese colpite dagli eventi atmosferici violenti dello scorso 24 luglio. "Proseguono - si legge in una nota- le operazioni per la messa in sicurezza delle scuole, della pubblica illuminazione, dei parchi e di tutte le aree colpite dall'evento del 24 luglio e non si fermano i progetti previsti per l'estate". L'attività della giunta canegratese si è concentrata segnatamente su quattro priorità: rifacimento dei bagni della scuola secondaria, riqualificazione di alcuni spazi del cimitero, efficientamento energetico dell'asilo nido e sistemazione di via del Milite Ignoto.

