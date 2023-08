Edizione numero 15 per la 'Grigliata di Ferragosto'

Quindicesima edizione dell'ormai tradizione 'Grigliata di Ferragosto'. Appuntamento bernatese per tutti coloro che trascorrerano la festa di mezza estate a casa. Promossa e organizzata dal Comune - Assessorato al Welfare, il pranzo di svolgerà come di consueto presso il Centro pensionati di Casate. Le iscrizioni - fino ad una massimo di 70 partecipanti - dovranno pervenire entro giovedì 10 agosto 2023.

