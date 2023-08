Agolli: chiarimenti sulle carte solidali

Il primo cittadino Moreno Agolli ha voluto fare una puntualizzazione precisa: "La procedura di determinazione è nelle mani dell'Inps. Ergo,il comune non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione del beneficio e non può dare risposte in merito".

Perchè a loro sì e a noi no? Anche sotto il cielo di Arluno la distribuzione delle cosiddette Carte solidali riservate a nuclei familiari in stato di particolare emergenza economica ha suscitato qualche malessere. A questo riguardo il primo cittadino Moreno Agolli ha voluto fare una puntualizzazione precisa indicando innanzitutto a chi spettasse la funzione di determinare chi fossero i beneficiari. "La competenza riservata al comune - dice - è esclusivamente la comunicazione ai destinatari riguardante l'ammissione al beneficio". La procedura di determinazione vera e propria è invece nelle mani dell'Inps. Ergo, conclude, "il comune non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione del beneficio e non può dare risposte in merito".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!