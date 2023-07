Papa Francesco: "GMG... seme per il futuro"

In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) Lisbona 2023, è stato condiviso un nuovo “Video del Papa”, prodotto dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa.

In questo video, Papa Francesco risponde a giovani provenienti da diverse parti del mondo circa il ruolo di ognuno di loro nella Chiesa e nel mondo. Il Santo Padre ha anche espresso il desiderio di “vedere a Lisbona un seme del mondo futuro”.

Il tema scelto da Papa Francesco per la GMG Lisbona 2023 – “Maria si alzò e andò di fretta” – è stato uno dei temi che sollevò alcune delle domande per il Santo Padre. Perché la decisione è caduta su questo argomento, è stata la domanda che ci si è posti. Papa Francesco non ha lasciato dubbi nella sua risposta quando ha detto che "Maria, quando sa che sarà la madre di Dio, non rimane a farsi un selfie o a pensare a quello che farà". Al contrario, “la prima cosa che fa è mettersi in cammino, di fretta, per servire, per aiutare. Anche voi dovete imparare a mettervi in cammino per aiutare gli altri”, ha suggerito.

Rispetto alle aspettative per la GMG Lisbona 2023, il Santo Padre spera che uno dei più grandi incontri di giovani da tutto il mondo rifletta “un mondo dove l’amore sta al centro”. “Siamo in guerra, abbiamo bisogno di un’altra cosa. Un mondo che non abbia paura di essere testimone del Vangelo. Un mondo con gioia […]; se non c’è gioia, non siamo credibili, nessuno crederà in noi”, ha sottolineato.

In questo messagio è evidenziato l’invito del Papa ai giovani perché si mettano rapidamente in cammino, testimoniando il Vangelo della Gioia. Ricordiamo che il Video del Papa è un’iniziativa mensile, che mira a promuovere le intenzioni di preghiera mensili del Santo Padre ed è sviluppata dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa, avendo la copertura di stampa in 144 paesi.

