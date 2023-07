In tutto, in paese, sono 4414. Alcune possono fronteggiare con le spalle larghe il momento difficile per la loro benestanza economica, altre non nuotano nell'oro ma tutto sommato riescono ad andare avanti, altre ancora, invece, abbisognano di un sostegno per potersi permettere anche i generi di prima necessità.

In tutto, in paese, sono 4414. Alcune possono fronteggiare con le spalle larghe il momento difficile per la loro benestanza economica, altre non nuotano nell'oro ma tutto sommato riescono ad andare avanti, altre ancora, invece, abbisognano di un sostegno per potersi permettere anche i generi di prima necessità. A queste ultime famiglie si è rivolta la Carta Solidale che ad Arluno sarà destinata a 135 di esse. A individuare i nuclei familiari arlunesi destinatari del beneficio introdotto dal Governo è stato direttamente l'Inps che ha verificato l'esistenza dei nuclei composti da almeno tre persone e il cui Isee non è superiore a 15 mila euro. La precedenza nell'erogazione sarà per quanti hanno componenti in famiglia nati tra 2009 e 2023. Poi saranno considerati i nuclei con nati tra 2005 e 2009 e infine quelli con componenti familiari nella Dsu inferiori a tre e con Isee crescenti. L'importo a disposizione dei beneficiari sarà di 382,50 Euro e sarà spendibile per generi alimentari di prima necessità.

