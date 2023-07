Magenta e Francia unite insieme

In occasione della Festa Nazionale Francese, il Sindaco Luca Del Gobbo ha partecipato al ricevimento organizzato dal Console Generale di Francia a Milano François Revardeaux presso la Società del Giardino.

"Ringrazio per il graditissimo invito il Console Revardeaux con il quale si è instaurato in breve tempo un rapporto di stima reciproca e di profonda amicizia. Quest’anno ha partecipato alle celebrazioni del 164mo anniversario della Battaglia di Magenta dimostrando una attenzione e un profondo coinvolgimento verso la nostra città e le sue proposte culturali. Con lui condividiamo la consapevolezza dell’importanza della valorizzazione del passato, della storia e della cultura, come occasioni di crescita delle Comunità e come solide basi per il futuro dei Popoli; anche la celebrazione è stata occasione per rinsaldare il legame con la Francia e di evidenziare i valori fondanti della nostra Europa, la libertà , la pace, la solidarietà , l’amicizia, la fratellanza, valori che oggi più che mai vanno preservati. Al Console, giunto al termine del suo mandato diplomatico in Italia, auguro a nome mio e di tutta la Città un futuro personale e lavorativo carico di soddisfazioni".

Insieme al Sindaco Del Gobbo, erano presenti anche quest’anno il Presidente della Pro Loco Pietro Pierrettori e i rappresentanti dell’Associazione Bersaglieri 'Fortunato Magna' e della Fanfara 'Nino Garavaglia' di Magenta. La Fanfara, oltre ad eseguire gli inni nazionali, è stata protagonista di un momento musicale, proponendo i brani più famosi del proprio repertorio, che ha riscosso grande apprezzamento da parte di tutti gli ospiti del Consolato.

