Tra i sentieri del parco si sono susseguiti laboratori creativi, attività ludico-ricreative, esperienze sportive e letture animate.

Colori, sorrisi e tanta voglia di stare insieme: la T(H)REE PARK’S FEST, andata in scena sabato 10 maggio presso il parco di via Modigliani, ha trasformato un semplice pomeriggio primaverile in una vera festa comunitaria. L’iniziativa, promossa dall’associazione Inside Out in collaborazione con il Comune di Inveruno e numerose realtà del territorio, ha coinvolto centinaia di bambini, ragazzi e famiglie, regalando momenti di gioia, partecipazione e inclusione.

Tra i sentieri del parco, infatti, si sono susseguiti laboratori creativi, attività ludico-ricreative, esperienze sportive e letture animate, in un programma ricchissimo e pensato per tutte le età. Particolarmente apprezzato il momento di avvicinamento allo sport, curato da Soi Inveruno e Yoseikan Karate, così come la merenda offerta dal Comitato Genitori di Inveruno e Furato.

Alle 15.30 la Biblioteca Comunale ha proposto un coinvolgente momento di lettura ad alta voce, mentre il clou della giornata è stato l’incontro con Daniele Cassioli, atleta paralimpico di sci nautico e testimonial di impegno, sport e resilienza, che ha portato la propria esperienza di vita con grande carisma e profondità.

Soddisfazione e gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Nicoletta Saveri, che ha commentato così l’evento:

“Orgogliosa di una comunità che sa creare e vivere insieme così tante occasioni di incontro”.

La T(H)REE PARK’S FEST ha dimostrato, ancora una volta, quanto siano importanti questi momenti di aggregazione per rafforzare il senso di appartenenza e creare legami tra generazioni, valorizzando le risorse e le energie del territorio.

