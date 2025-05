La serata su Bortolami

Accompagnato da un pubblico attento e partecipe, con le domande del direttore di Logos Vittorio Gualdoni, Bortolami ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera nel ciclismo.

Una serata a due ruote, ma anche ricca di ricordi, emozioni e applausi. Nella splendida cornice di Villa Rusconi, ieri sera il ciclismo è tornato protagonista con Gianluca Bortolami, ospite d’eccezione del terzo appuntamento della rassegna “Maggio 2025 – Parliamo di Sport”.

Professionista dal 1990 al 2005, Bortolami ha saputo conquistare il cuore degli appassionati grazie a un palmarès che parla da sé: una Coppa del Mondo, il prestigioso Giro delle Fiandre, il Giro del Piemonte, oltre a numerosi altri successi e piazzamenti in corse internazionali. Un nome che ha segnato un’epoca, testimone diretto di una stagione d’oro del ciclismo italiano.

Accompagnato da un pubblico attento e partecipe, con le domande del direttore di Logos Vittorio Gualdoni, Bortolami ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera: dalle prime pedalate ai trionfi sui pavé del Nord Europa, dai ritiri estenuanti in montagna alle volate mozzafiato. Il tutto condito da aneddoti personali, curiosità di spogliatoio e retroscena di gare leggendarie.

«Un’altra bella serata di sport – ha commentato con soddisfazione l’assessore allo Sport Maurizio Del Curto – Un’altra occasione per vivere le emozioni che le varie discipline sanno regalare. Un momento davvero coinvolgente, che ha dato la possibilità al pubblico presente di ripercorrere gare, episodi e anche aneddoti che hanno caratterizzato il passato sportivo di Gianluca. Grazie per essere stato con noi e per i suoi racconti e ricordi».

La rassegna “Parliamo di Sport” si conferma così come uno spazio di incontro autentico, capace di avvicinare i cittadini agli sportivi non solo per i loro risultati, ma anche per le storie di vita che si nascondono dietro ogni vittoria, ogni caduta, ogni ripartenza.

