400 runner alla terza Losa Experience

Arconate si è colorata di entusiasmo, sport e condivisione in occasione della terza edizione della LOSA EXPERIENCE – 5K Run Fast, che si è confermata un successo di partecipazione e organizzazione. Oltre 400 persone si sono date appuntamento per vivere una serata di corsa e festa, dimostrando come lo sport possa essere un potente collante sociale.

L’evento, organizzato dalla Polisportiva LOSA, ha visto la partecipazione di atleti di ogni età e livello: dai più piccoli protagonisti della School Run, agli sportivi più esperti iscritti alla gara FIDAL competitiva, senza dimenticare i tanti appassionati che hanno preso parte al circuito non competitivo.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa per la comunità arconatese è stato lo stesso Sindaco, On. Mario Mantovani, che, insieme al consigliere con delega allo sport Giovanni Rolfi, ha premiato i vincitori e ringraziato pubblicamente tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: “Un sentito grazie alla Polisportiva LOSA per l’impegno costante, ai volontari, al Comando di Polizia Locale, all’associazione Arconate Serena e a ogni singolo partecipante. Serate come questa ci fanno sentire orgogliosi della nostra comunità.”

La LOSA EXPERIENCE non è stata solo una gara, ma una vera e propria festa dello sport, capace di coinvolgere famiglie, giovani e meno giovani, animando il paese con energia e spirito positivo.

