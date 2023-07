Pooh, 'Amici per sempre'

Dopo il successo del concerto sold out a San Siro, la band che ha fatto la storia della musica italiana torna sabato allo stadio Olimpico di Roma, a sette anni dall’ultimo concerto.

Dopo il successo del concerto sold out a San Siro, la band che ha fatto la storia della musica italiana torna sabato allo stadio Olimpico di Roma, a sette anni dall’ultimo concerto. Cinquantasei brani iconici e oltre tre ore di musica per quello che sarà il concerto più lungo della loro carriera. Dopo l’Olimpico, i Pooh torneranno live da settembre con una serie di concerti in tutta Italia a cui si aggiungono ora due nuove date a Bergamo e Bari. Hanno già registrato invece il sold out i tre appuntamenti all’Arena di Verona e la data del 14 ottobre a Firenze a cui adesso si aggiunge un secondo live il 15 ottobre. Raddoppia anche la data di Milano al Mediolanum Forum. I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali.

Per info sugli eventi (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): www.friendsandpartners.it

