“Resistiamo!”: concerto della memoria

L’iniziativa celebra l’80° anniversario della Liberazione, e lo fa attraverso il linguaggio universale della musica, con brani del repertorio lirico italiano. Appuntamento domenica 19 ottobre.

Un pomeriggio di musica, memoria e libertà. Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 16.30, il Chiostro di Villa Annoni a Cuggiono ospiterà un evento straordinario: il concerto “Resistiamo!”, organizzato dalla sezione A.N.P.I. Martino Barni di Inveruno e Cuggiono, in collaborazione con il Comitato provinciale A.N.P.I. di Milano e con gli artisti e musicisti della sezione A.N.P.I. del Teatro alla Scala, con il patrocinio del Comune di Cuggiono.

L’iniziativa celebra l’80° anniversario della Liberazione, e lo fa attraverso il linguaggio universale della musica, con brani del repertorio lirico italiano eseguiti da professionisti del prestigioso teatro milanese. Un modo intenso e raffinato per rendere omaggio ai valori che hanno fondato la nostra democrazia: la Resistenza, la libertà, la giustizia e la dignità umana.

Il concerto sarà un’occasione per rivivere, attraverso note e parole, il legame profondo tra cultura e impegno civile. “Resistiamo!” non è solo un titolo evocativo, ma un invito a mantenere viva la memoria e a rinnovare ogni giorno l’impegno per una società più giusta e solidale.

L’appuntamento è a ingresso libero, nel suggestivo chiostro della villa cuggionese — e, in caso di maltempo, nella sala centrale — per un pomeriggio che si annuncia ricco di emozione e partecipazione.

Un evento da non perdere, dove l’arte incontra la storia e la comunità si ritrova unita nel nome della Libertà.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!