Sfilano le monoposto Red Bull

Con Autolook Week e Sparco, fornitore delle tute ufficiali di Verstappen e Perez, torna una grande esibizione per le vie del centro di Torino, uno show dinamico di caratura internazionale con le monoposto Formula 1 di Red Bull che sfileranno tra piazza San Carlo, piazza Castello e via Roma il 2 e il 3 settembre alle 11.30.

Un calendario ricco quello di Autolook Week presentato a Palazzo Madama da Andrea Levy, Presidente Autolook Week Torino, accanto ad Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, Sindaco Comune di Torino, Paolo D’Alessio, Curatore Autolook Awards, Andrea Tronzano, Assessore Sviluppo Attività Economiche e Produttive Regione Piemonte, Mimmo Carretta, Assessore Grandi Eventi, Sport e Turismo Comune di Torino.

Sabato 2 settembre - Esibizione Formula 1 Red Bull alle ore 11.30, con partenza da piazza San Carlo e passaggio in via Roma e piazza Castello, con ritorno in piazza San Carlo. Motorsport Parade alle 12.30, la sfilata di modelli di Formula 1, Rally, Endurance, Moto GP di tutte le epoche. 38° Rally Città di Torino alle ore 18.00, ultima tappa, 120 equipaggi partecipanti che arriveranno in piazza San Carlo dove saranno premiati, prima dell’esposizione in via Roma a parco chiuso.

Domenica 3 settembre - Esibizione Formula 1 Red Bull alle ore 11.30, con partenza da piazza San Carlo e passaggio in via Roma e piazza Castello, con ritorno in piazza San Carlo. Motorsport Parade alle ore 12.30, la sfilata di modelli di Formula 1, Rally, Endurance, Moto GP di tutte le epoche.

