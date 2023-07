Anche Cassano Magnago, con Andrea Pisani, alla presentazione del libro “Realizza chi sei - Un percorso di self-empowerment".

Giovedì 13 luglio, presso la sede della “GlobalWafers - Memc Electronic Materials S.p.A” a Novara si è discusso di orientamento al lavoro per giovani, donne e senior e del ruolo strategico degli “orientatori” ad opera di Sibillamedia di Sabrina Marrano, l’ufficio stampa dell’head quarter italiano del gruppo e casa editrice novarese del libro “Realizza chi sei - Un percorso di self-empowerement”. L’iniziativa è nata per presentare ufficialmente il nuovo libro dell’autrice, la dottoressa Costanza Gallina, Career advisor, orientatrice accreditata ASNOR - Associazione Nazionale Orientatori, all’interno di un contesto industriale in forte espansione. Infatti, in questi mesi, all’interno dell’azienda è attiva un’importante opera di recruiting dedicata innanzitutto all’assunzione di un centinaio di persone, in vista dell’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo di circa 10.000 metri quadri, in viale Gherzi a Novara. Il libro è dedicato al mondo dell’orientamento lavorativo, tematica in questo periodo post pandemico al centro degli interessi di tutti i settori economici, che spesso devono confrontarsi con le difficoltà legate alla ricerca di personale altamente qualificato e difficilmente reperibile sul mercato. Ad esempio, preoccupa infatti, non solo in ambito locale ma in tutta Italia e nel mondo, il fenomeno noto in campo internazionale come Great Resignation (“grandi dimissioni”) ovvero una percentuale sempre maggiore di lavoratori che scelgono di presentare le dimissioni volontarie dal proprio posto di lavoro (nei primi nove mesi del 2022, sono state registrate oltre 1,6 milioni di dimissioni, il che rappresenta un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021). Dunque a maggior ragione per contrastare e prevenire l’ulteriore diffusione del fenomeno, la figura dell’orientatore diventa strategica, a cui si aggiungono le agenzie per il lavoro che con i loro servizi di selezione e ricerca possono essere il valido supporto alle esigenze delle imprese. Infatti, al fianco dei lavoratori, delle istituzioni e delle aziende, l’orientatore accompagna le persone verso la piena realizzazione di sé e utilizzando tecniche e pratiche inerenti alla crescita personale e alla psicologia positiva, li aiuta a comprendere verso che tipologia di lavoro orientarsi. È grazie a questa acquisita consapevolezza che le persone trovano il posto di lavoro più adatto alle proprie inclinazioni ed esigenze, così da assicurarne la soddisfazione, da parte della “risorsa umana” ma anche da parte dell’azienda. Per questo motivo dunque, a relazionare sul tema, insieme all’autrice Costanza Gallina e con la moderazione dell’editore Sabrina Marrano, vi era Edgardo Pistoia - HR, Responsabile Risorse Umane e comunicazione aziendale di GlobalWafers - Memc Electronic Materials S.p.A. Ha partecipato, portando i saluti istituzionali, il Sindaco del Comune di Novara Alessandro Canelli a dimostrazione di quanto il tema dell’orientamento lavorativo e della corrispondenza tra le competenze richieste dal tessuto imprenditoriale e quelle effettive dei lavoratori sia centrale per gli Enti pubblici che svolgono un ruolo di mediazione territoriale tra le istanze. Andrea Pisani, Capogruppo di Maggioranza lista civica Poliseno – Ottaviani Sindaco, ha dichiarato:” Ringrazio l’editrice di Sibillamedia Sabrina Marrano per l’invito che mi ha rivolto, è sempre un piacere potersi confrontare con Autori, Dirigenti aziendali e Rappresentanti delle Istituzioni su argomenti di strettissima attualità. È stato davvero appassionante conoscere le politiche di welfare aziendale adottate dalla GlobalWafers - Memc Electronic Materials S.p.A negli anni e l’attività della Dott.ssa Gallina con alcuni dei casi reali che hanno poi ispirato il libro. Oggi il mondo del lavoro sta affrontando cambiamenti epocali tra la domanda delle imprese, desiderose di individuare lavoratori con competenze tecniche specifiche e l’offerta dei lavoratori e delle lavoratrici con le esperienze accumulate durante le loro carriere. La figura del formatore e orientatore potrà sicuramente facilitare quei percorsi di riqualificazione professionale verso le competenze digitali che stanno acquisendo sempre maggior peso in tutti i settori economici”.

