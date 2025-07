"Falsità e bugie dal Centrodestra"

"Una serie di falsità e di bugie e poi la bugia più grande: dove c’era una palestra vogliamo una palestra! Se ci saremo noi non sarà mai un centro islamico! Al posto di continuare a buttare fango su questa associazione raccontate ai cittadini perché non avete mantenuto la promessa".

"Una serie di falsità e di bugie e poi la bugia più grande: dove c’era una palestra vogliamo una palestra! Se ci saremo noi non sarà mai un centro islamico! Al posto di continuare a buttare fango su questa associazione raccontate ai cittadini perché non avete mantenuto la promessa". Così l'ex sindaco Giuseppe Pignatiello (oggi sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale tra le fila di 'Insieme Progettando Castano') sulla questione della nuova sede dell'associazione culturale 'Faizane Madina Castano Primo' inaugurata lo scorso 29 giugno in via 26 Febbraio 1945 e in risposta alle dichiarazioni di 'Castano di Centrodestra', attuale gruppo al governo della città. "Era il punto principale del vostro programma e in un anno avete dimostrato che non era realizzabile. Avete preso in giro tanti cittadini e le opposizioni erano le uniche che raccontavano la verità. È di questo che dovete parlare! Se invece vogliamo parlare di quanto avete affermato: 1) Non c’è stata alcuna irregolarità nel giorno dell’inaugurazione e se fosse stato il contrario perché non avete fatto intervenire le forze dell’ordine presenti? 2) Il primo corso organizzato dall’associazione e’ stato organizzato con la nostra scuola ed erano presenti tante donne pakistane 3) Le donne che hanno scelto di essere all’inaugurazione hanno partecipato e nessuno le ha messe in un angolo, ci sono testimonianze chiare di diverse cittadine. Prendetevi le responsabilità delle vostre promese e date spiegazioni se ci riuscite ai cittadini".

