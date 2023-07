Lasagne sull'Allea

L’appuntamento, come ormai da tradizione, è sull’Allea a Turbigo. Tutto pronto per la 13^ edizione di ‘turbiGusto’, evento che unisce cucina e coinvolgimento.

L’appuntamento, come ormai da tradizione, è sull’Allea a Turbigo. Tutto pronto per la 13^ edizione di ‘turbiGusto’, evento che unisce cucina e coinvolgimento. Dalle 18, infatti, ecco che i commercianti porteranno le loro specialità, mentre in piazza Bonomi ci sarà il piatto principale, in questo 2023 le lasagne di cinghiale. E durante tutta la serata, poi, spazio a stand, gruppi musicali, dj set e numerose attrazioni per grandi e piccoli.

