Musica, danza, pittura, giocoleria e laboratori per bambini: appuntamento, allora, tra piazza Mazzini, corso San Rocco e piazza Dante. Questo sabato (8 luglio), dalle 20, infatti, ecco la terza edizione di 'Castano Primo Busker Festival'. Special guest star: Anita Cammarella e Davide Facchini, Rusconi Pittore – Al Cash Project, The Sunset – genitoriAmo, Ginger and Whiskies, Wamba Ecos – Take it Easy.

