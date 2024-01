Torna la rassegna 'Racconti d'inverno'

Il Polo Culturale del Castanese con la Rassegna “Racconti d’inverno” torna a Castano Primo con un evento eccezionale che catturerà l'attenzione di grandi e piccini.

Il Polo Culturale del Castanese con la Rassegna “Racconti d’inverno” torna a Castano Primo con un evento eccezionale che catturerà l'attenzione di grandi e piccini …l’arrivo straordinario della Befana Funambola a cura di Gera Circus. Castano Primo sarà testimone di un'esperienza unica in cui la Befana, con grande abilità, attraverserà il cielo portando gioia e magia in questa festa speciale. Appuntamento dunque sabato 6 gennaio alle 15.30 presso la Chiesa di San Gerolamo in piazza Mazzini. Altro appuntamento imperdibile nel giorno dell'Epifania è 'Super Befana SPA' un'esperienza unica che porterà magia e divertimento. Un pomeriggio incantato con laboratori organizzati da Ditta Gioco Fiaba organizzati presso Villa Rusconi dalle 15.45.

