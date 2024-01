Si intitola 'Gocce di Splendore', un personale omaggio della band 'Stile Libero' a Fabrizio De Andrè, cantautore che ha segnato profondamente la cultura italiana.

Si intitola 'Gocce di Splendore', un personale omaggio della band 'Stile Libero' a Fabrizio De Andrè, cantautore che ha segnato profondamente la cultura italiana. Una serata di musica e danza, quella in calendario il 3 febbraio all'auditorium 'Paccagnini' di Castano, in un vero e proprio percorso musicale con voce narrante che accompagna ed esplora i brani proposti. Un viaggio straordinario, alla scoperta di quelle gocce di splendore che rappresenta ciò che è più autenticamente umano. Scritto da Carlo Rossini e Antonio Del Vecchio, protagonista come detto sarà la band 'Stile Libero' (Carlo Rossini chitarra, voce; Antonio Del Vecchio tastiere, chitarre, voce; Lorenzo Resini basso elettrico, contrabbasso, voce; Alessandro Todeschini batteria, percussioni; Renato Giacopini tastiere,chitarra, voce) e i danzatori Alessandra, Giorgia, Alessia, Viviana, Jordi, Nicolò (SPID Dance Academy), per le coreografie di Alessio Cattaneo e Marta Levis e con la partecipazione di Tersicore Danza.

