Notte bianca di Arluno

Sport, balli, cibo, divertimento, negozi aperti. E, soprattutto, una grande voglia di aggregare la popolazione in una serata a tutta convivialità. Decollerà sabato 1 luglio sotto il cielo di Arluno la "Notte Bianca". Dalle 19 in avanti, vie e piazze del centro storico di Arluno indosseranno il vestito della festa in un profluvio di luci, suoni e colori. Giunta alla 14a edizione, la manifestazione ha sempre suscitato ampio interesse tra gli arlunesi. All'iniziativa ha aderito un ampio ventaglio sia di associazioni sportive, culturali e di solidarietà sia di realtà commerciali cittadine.

