Dibattito sull'Ortografia urbana

Nerviano - Il progetto "Ortografia urbana" mirato sull'uso di alcune aree pubbliche da adibire a orti nel plesso scolastico di via Filzi a Garbatola, però, non è decollato.

Era stata inserita nell'ambito del Piano per il diritto allo studio. Il progetto "Ortografia urbana" mirato sull'uso di alcune aree pubbliche da adibire a orti nel plesso scolastico di via Filzi a Garbatola, però, non è decollato. Il discorso non è sfuggito alla Lega che, attraverso l'ex sindaco Massimo Cozzi, ha chiesto lumi alla giunta del sindaco Daniela Colombo: "la creazione di un orto scolastico - si legge nell'interrogazione presentata dalla Lega - rappresenta uno strumento di educazione multiforme capace di riconnettere gli alunni con le origini del cibo e della vita, visto che gli spazi in oggetto risultano completamente abbandonati e nel degrado totale ci chiediamo se tale progetto sia stato realizzato o meno e le motivazioni di tale scelta". Lapidaria la risposta della giunta: "l'associazione in questione - si legge - non ha più manifestato la volontà di proseguire con i propri progetti didattici attuati sino al periodo pre Covid". Una risposta che Cozzi ritiene esigua e non esaustiva. "Si scarica solo la colpa sull'associazione- controbatte l'ex primo cittadino nervianese - magari chiedersi il perchè, sarebbe stato troppo?". E prosegue: "ci troviamo di fronte a un'occasione persa per gli studenti di trovarsi di fronte a una forma di valorizzazione e di contatto diretto con la natura e con il territorio".

