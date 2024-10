Nerviano: ancora furti in centro

Ancora furti ai danni dei commercianti in centro a Nerviano, il consigliere comunale della Lega ora sui banchi dell'opposizione ed ex sindaco Massimo Cozzi ha voluto sottoporre la problematica all'attenzione dell'Amministrazione Comunale.

Due sono andati a segno, uno è stato per fortuna sventato. In questi giorni alcuni negozi del centro Nerviano sono stati presi di mira da malviventi intenzionati a compiere furti. Un problema, quello della frequenza dei furti in esercizi commerciali, che il consigliere comunale della Lega ora sui banchi dell'opposizione ed ex sindaco Massimo Cozzi ha voluto sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale. "Le condizioni di sicurezza per chi gestisce un pubblico esercizio - ha scritto Cozzi - sono un tema di crescente preoccupazione poiché riguardano la minaccia dei propri beni e la sicurezza fisica del personale e dei clienti, e questa situazione ha un impatto diretto sulla serenità di chi lavora, riducendo la qualità della vita e causando danni economici che possono minare la sopravvivenza stessa dell'attività". Segue la richiesta alla giunta retta dal sindaco Daniela Colombo di adottare misure maggiormente efficaci a contrasto del fenomeno. La situazione è stata naturalmente gestita dal Comando dei Carabinieri, ma Cozzi invita comunque ad adottare soluzioni aggiuntive a ulteriore protezione di chi esercita attività commerciali. "Preoccupa - dice in una nota redatta con la consigliera di Fratelli d'Italia Federica Carlomagno - il fatto che questi "personaggi" hanno potuto agire indisturbati nei negozi del centro storico in pieno giorno ed è evidente che una presenza costante a piedi di agenti della Polizia Locale sia un utile deterrente per evitare simili, spiacevoli episodi". Nella consapevolezza che "il tema sicurezza è cruciale per Nerviano e va affrontato con fermezza".

