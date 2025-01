Cozzi torna sul tema dello spaccio

L'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, ora sui banchi dell'opposizione con la Lega torna a mettere l'accento sul fenomeno dello spaccio di droga nei boschi della frazione di Garbatola, segnalato con preoccupazione da diversi residenti.

Il problema è noto da tempo, ma , sentenzia, nulla è cambiato. L'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, ora sui banchi dell'opposizione con la Lega torna a mettere l'accento sul fenomeno dello spaccio di droga nei boschi della frazione di Garbatola, segnalato con preoccupazione da diversi residenti. "Il recente omicidio del giovane spacciatore marocchino , esponente di spicco del traffico di droga ritrovato morto lo scorso 26 dicembre - si legge nella nota diffusa dal partito del Carroccio - continuano i movimenti sospetti all'interno delle vie sterrate. Questo desta in noi estrema preoccupazione , appare sempre più evidente che le aree boschive della nostra zona si stanno trasformando in un mercato a cielo aperto della droga, tra clienti a caccia di una dose e bande che si sfidano armi in pugno". Il fenomeno, per il quale la Lega ha contattato anche il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno e onorevole Nicola Molteni, interessa, aggiunge il movimento del Carroccio, anche i boschi di Sant'Ilario e il parco del Roccolo nella zona del Cantone. "Siamo certi - è il rilievo finale della Lega - che arriveranno presto chiari segnali di attenzione alla problematica esposta con l'unico obiettivo di permettere alla gente di poter passeggiare tranquillamente nei propri boschi e ai contadini di procedere in altrettanta tranquillità nei propri terreni, da parte nostra terremo sempre alta l'attenzione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!