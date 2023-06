La musica protagonista in piazza Bonomi a Turbigo. Sabato 24 giugno ecco, infatti, 'La notte delle stelle' (11^ edizione; organizzata dal gruppo musicale 'Every Night', con il patrocinio e la collaborazione del Comune), che vedrà alternarsi in una gara canora cantanti e ospiti d'eccezione.

La musica protagonista in piazza Bonomi a Turbigo. Sabato 24 giugno ecco, infatti, 'La notte delle stelle' (11^ edizione; organizzata dal gruppo musicale 'Every Night', con il patrocinio e la collaborazione del Comune), che vedrà alternarsi in una gara canora cantanti e ospiti d'eccezione. L'appuntamento, allora, è alle 20.45 e la serata sarà presentata da Monia e Mr Anthony, con il ricavato (offerta libera) che verrà devoluto a favore della popolazione alluvionata dell'Emilia Romagna. In caso di maltempo, l'evento sarà spostato a domenica 25 giugno.

